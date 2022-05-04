رئيس البرازيل يوجه لليوناردو دي كابريو انتقادات لاذعة ويدعوه للسكوت!

وجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو انتقادا لاذعا إلى النجم السينمائي الأمريكي الشهير، ليوناردو دي كابريو، ودعاه إلى التوقف عن تضخيم مشاكل الأمازون.

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وصرّح بولسونارو بهذا الشأن قائلا: "كان يتعين على دي كابريو أن يعلم أن مديرة منظمة التجارة العالمية نفسها صرّحت بأنه من دون الأعمال التجارية الزراعية البرازيلية، ستكون هناك مجاعة في العالم. لذلك سيكون من المستحسن على دي كابريو أن يغلق فمه بدلا من التحدث بهذا الهراء".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى منشورات الممثل الأمريكي، الذي لفت فيها الانتباه في شبكات التواصل الاجتماعي إلى مشكلة الحرائق في غابات الأمازون، وقال بولسونارو إن هذه المنشورات كانت مصحوبة بصور فوتوغرافية يعود تاريخها إلى عشرين عاما مضت.

المصدر: تاس