عريس يصل متأخرا إلى زفافه ويفاجأ بزواج العروس من قريبها!

في تحول مثير للأحداث، قام والد العروس في مقاطعة بولدانا في ولاية ماهاراشترا الهندية بتزويج ابنته من قريبها بدلا من العريس، لأن العريس المخمور لم يصل لمكان الزفاف في الوقت المحدد.

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وفي التفاصيل، كان من المقرر أن يقام حفل الزفاف في 22 أبريل في قرية مالكابور بانغرا في منطقة بولدانا، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات وتم الاحتفاظ بالوقت الميمون لحفل الزفاف الساعة 4 مساء، في حين ظلت العروس وعائلتها ينتظرون وصول العريس إلى المكان، لكنه لم يصل إلى المانداب ( المكان الذي تقام فيه مراسم الزواج) حتى الساعة 8 مساء.

يقال أن العريس وأصدقاءه كانوا يرقصون ويشربون الكحول، إذ أوضحت والدة العروس قائلة: "كان العريس وأصدقاؤه في حالة سكر وجاؤوا إلى المانداب الساعة 8 مساء بدلا من 4 مساء وبدأوا القتال..لقد زوجنا ابنتي من أحد أقاربنا".

وعندما وصل العريس إلى المانداب، رفض والد العروس رفضا قاطعا تزويجه ابنته، ونظرا لأنه تم إجراء جميع الاستعدادات لحفل الزفاف، قام والد العروس بعد ذلك باستشارة أحد الأقارب الذي حضر حفل الزفاف، وتزوج ابنته بعد ذلك.

وقال والد العروس: "كان من المفترض أن يكون حفل الزفاف يوم 22 أبريل، وكان العريس مشغولا بالرقص..كان موعد الزفاف الساعة 4 مساء لكنهم وصلوا إلى المكان الساعة 8 مساء..لذلك، تزوجت ابنتي من أحد أقاربي".

المصدر: "إنديا توداي"