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"واس" تنشر صورتين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقطتا من الفضاء (صور)

متفرقات

AP Amr Nabil
الكعبة المشرفة
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نشرت وكالة الأنبار السعودية "واس" صورتين حصريتين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقطتا على ارتفاع يزيد عن 770 كيلومترا فوق سطح البحر.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت "واس" الصورتين، مشيرة إلى أنها "التقطتا صباح اليوم 27 رمضان، من على بعد أكثر من 770 كيلومترا عن سطح البحر، عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)".

المصدر: "واس"

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