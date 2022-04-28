"واس" تنشر صورتين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقطتا من الفضاء (صور)

نشرت وكالة الأنبار السعودية "واس" صورتين حصريتين للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقطتا على ارتفاع يزيد عن 770 كيلومترا فوق سطح البحر.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت "واس" الصورتين، مشيرة إلى أنها "التقطتا صباح اليوم 27 رمضان، من على بعد أكثر من 770 كيلومترا عن سطح البحر، عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)".

"#واس" توثِّق صورتين حصريتين لـ #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي، التقطتا صباح اليوم 27 رمضان من على بعد أكثر من 770 كم عن سطح البحر عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية #كاكست .#واس_عامpic.twitter.com/DlTu0xq2ni — واس العام (@SPAregions) April 28, 2022

المصدر: "واس"