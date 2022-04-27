الفنان المصري علاء مرسي يكشف عن سر دفين لم يفصح عنه لأحد عن ميرفت أمين (فيديو)

اعترف الفنان المصري علاء مرسي بحبه الكبير للفنانة ميرفت أمين، مؤكدا أنه أحبها لأكثر من 25 عاما، لكنه لم يعترف لها بحبه طوال هذه الفترة، لأنه كان يحب في صمت ولا يصارح أحدا بمشاعره.

وقال علاء مرسي خلال حضوره برنامج "العرافة" المذاع عبر قناة "المحور" إنه لم يستطع أن يعترف لميرفت أمين بحبه لها رغم كونهما صديقين، مشيرا إلى أنه لم يحاول إطلاقا أن يصارحها، حيث اكتفى بأن تكون العلاقة بينهما صداقة فقط حتى لا يخسرها.

وأفاد علاء مرسي "أنا برج السرطان وهذا البرج مميز بكونه محب وحالم وحساس جدا".

وتابع قائلا: "أنا بحب في صمت لمدة 20 أو أكثر من 25 سنة، أحببت ولم أقل، هي زميلتي في المهنة ونجمة كبيرة وحلم عندي، أحببتها حبا عجيبا".

وأردف علاء مرسي قائلا: "أراها في صحوي ونومي، اشتركنا في مسلسل معا دون سابق معرفة لها بي، هي الفنانة ميرفت أمين، أحبها حب غير عادي".

وكان علاء مرسي قد أوضح أن المجاملات في الوسط الفني أدت إلى خسارته كثير من الأعمال، مؤكدا أنه جامل أصدقائه على حساب نفسه وأن هذا الأمر عطله كثيرا في مشواره الفني.

كما أشار علاء مرسي إلى أن أفلام المقاولات أدت إلى هدم تاريخه الفني.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري