الكويت.. مصري يتسبب في إصابة مواطنه وسيدة سورية في حادث غريب (صورة)

تسبب مواطن مصري بالكويت في تدمير محل تصوير وإصابة شخصين آخرين، بعدما اصطدم بسيارته بالمحل في منطقة حولي.

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وقالت وسائل إعلام كويتية إن الوافد المصري اصطدم بسيارته في محل تصوير بمنطقة حولي شارع قتيبة، ما تسبب في إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وإصابة شخصين آخرين أحدهما مصري الجنسية والأخرى تحمل الجنسية السورية بمناطق متفرقة بالجسم، حيث تم نقل الجميع إلى المستشفى لعلاجهم.

وحررت السلطات الأمنية الكويتية محضرا بالواقعة كجنحة مرورية بمخفر النقرة، وإحالة المتسبب بالحادث للتحقيق معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: القاهرة 24