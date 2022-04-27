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جوان رولينغ تروّج دعاية للمخادعيْن الروسييْن فوفان وليكسوس

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جوان رولينغ تروّج دعاية للمخادعيْن الروسييْن فوفان وليكسوس
film.ru
جوان رولينغ
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نشرت مؤلفة كتاب "هاري بوتر" جوان رولينغ رابطا لأول عرض أقامه المخادعان الروسيان المشهوران، فوفان وليكسوس على قناة الفيديو الروسية "روتيوب".

جوان رولينغ تروّج دعاية للمخادعيْن الروسييْن فوفان وليكسوس
discover24.ru
المخادعان الروسيان فوفان وليكسوس

وقد أطلق المخادعان الروسيان على مشروعهما تسمية "عرض ف. ول."، وافترض مستخدمو الإنترنت أن رولينغ كانت قد أجرت محادثات مع المخادعيْن الروسيين قبل أن تنشر رابطا لعرضهما  في حسابها على تويتر والذي يشترك فيه نحو 14 مليون مستخدم وتقوم بذلك بالدعاية "لإبداعهما".

يذكر أن صيت المخادعين الروسيين ذاع بعد أن وقع الكثير من كبار المسؤولين الغربيين، بمن فيهم رئيس البرلمان الأوروبي ووزير الدفاع البريطاني والرئيس الأوكراني السابق وغيرهم، في فخ نصباه لهم.

جدير بالذكر أن قناة الفيديو الروسية "روتيوب" حلت محل  قناة "يوتيوب" بعد حظر الأخيرة في روسيا وانتقل غالبية مستخدميها إلى القناة الروسية.

المصدر: Russiacalling

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