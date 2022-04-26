بالفيديو.. لصوص يقتلعون صرافا آليا بحفارة ويحاولون سرقته في الهند

فشلت خطة مفصلة لسرقة ماكينة صراف آلي بمساعدة حفارة في قرية سانجلي الهندية، بعد أن علقت الحفارة في خندق.

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وفي مقطع فيديو نشرته قنوات إعلامية، تظهر عملية اقتلاع الصراف الآلي، ومحاولة إخراجه من الغرفة الخاصة به.

وبحسب التحقيق، قالت الشرطة المرتبطة بمركز شرطة ميراج جرامين إن المشتبه بهم سرقوا أولا الحفارة التي كانت متوقفة خارج مضخة بنزين بمساعدة مفاتيح مكررة ثم قادوا السيارة إلى قرية أراج، حيث فتح بنك خاص مركزا للصراف الآلي قبل بضعة أشهر، ثم كسروا باب المركز واقتلعوا صندوق الصراف الآلي.

وأوضح المفتش شاندراكانت بيدري من مركز شرطة ميراج جرامين لـ"TOI" قائلا: "بعد أن أخرج اللصوص علبة الصراف الآلي من المركز، تعطلت الحفارة في خندق، وسقطت علبة الصراف الآلي في الخندق..حاول اللصوص فتح العلبة لكنهم فشلوا، وتركوا الآلية وعلبة الصراف الآلي خلفهم وفروا من المكان".

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المصدر: "تايمز أوف إنديا"