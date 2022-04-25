إندونيسيا.. نفوق 3 نمور مهددة بالانقراض بسبب مصائد للحيوانات

عثرت السلطات الإندونيسية على 3 من نمور سومطرة المهددة بالانقراض نافقة بعد سقوطها في فخاخ صيد بجزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.

ويعد مصرع النمور الثلاثة أحدث انتكاسة لفصيل تراجعت أعداده في البرية لنحو أربعمائة حيوان لا أكثر.

وقال هندرا سوكمانا قائد الشرطة المحلية إن السلطات عثرت على نمر ونمرة نافقين أمس جراء جراح في الساق نجم عن السقوط في فخ قرب مزرعة لزيت النخيل في مقاطعة شرق أتشيه بإقليم أتشيه.

وأضاف سوكمانا أن جثة نمرة ثالثة عثر عليها بعد ساعات على بعد نحو خمسمائة متر والشرك ما زال مغروسا في رقبتها وساقيها شبه مقطوعين.

وصرح قائد الشرطة المحلية بأن السلطات ناشدت المجتمع المحلي وشركات الاستزراع عدم نصب شراك في مناطق الغابات التي قد تمر بها النمور.

وأفاد أغوس أريانتو رئيس مركز آتشيه للحفاظ على الموارد الطبيعية، بأن فريق الأطباء البيطريين يجري تشريحا لتحديد أسباب نفوق النمور، مضيفا أنه تم العثور على العديد من الفخاخ المماثلة لتلك المستخدمة في اصطياد الخنازير البرية في المزارع في المنطقة بالقرب من النمور النافقة.

ويشيع استخدام الفخاخ من قبل المزارعين في جزيرة سومطرة لصيد الخنازير البرية، والتي تعد آفة مدمرة ذات شهية واسعة ونهمة لمجموعة متنوعة من النباتات، غير أن الصيادين يستخدمون الفخاخ لقتل الحيوانات البرية لأغرض اقتصادية.

المصدر: أ ب