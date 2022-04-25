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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بمنجم للفحم في سيبيريا

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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بمنجم للفحم في سيبيريا
Sputnik
سيبيريا - روسيا - أرشيف
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ذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن الاتصال انقطع مع اثنين من عمال المناجم بعد حدوث انهيار في منظومة صرف المياه في منجم "يروناكوفسكايا -8 " في كوزباس بسيبيريا.

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ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن متحدث باسم خدمات الطوارئ قوله: "حدث انهيار في منجم يروناكوفسكايا -8. اثنان من عمال المناجم كانا في المنطقة التي جرى بها الحادث الطارئ انقطع الاتصال بهما".

وأفاد المتحدث بانه تم إجلاء العاملين من المنجم، مضيفا قوله: "كانت هناك إشارة على حدوث انهيار في نظام صرف المياه في منجم يروناكوفسكايا -8. يجري إجلاء عمال المناجم. ويعمل رجال الإنقاذ المتخصصون في عين المكان".

وأشير إلى أن فريق مناوبة من 211 شخصا صعد إلى السطح، في حين ذكر مصدر في الشركة أن شخصا لقي حتفه فيما أصيب آخر.

 يشار إلى أن منجم الفحم "ييروناكوفسكايا -8"، كان بدأ العمل عام 2013، وهو تابع للشركة المساهمة العامة "راسبادسكايا".

المصدر: تاس

 

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