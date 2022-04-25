الولايات المتحدة.. هاتف محمول يودي بصاحبته للسقوط برأسها في المرحاض

اضطر رجال الإطفاء في ولاية واشنطن لإنقاذ امرأة سقطت في مرحاض خشبي بحديقة وطنية، خلال محاولتها استرداد هاتفها الخلوي الذي سبقها في السقوط في المرحاض.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن رئيس إطفاء مدينة بريننون في ولاية واشنطن، تيم مانلي، أن المرأة، التي كانت على قمة جبل ووكر في الغابة الأولمبية الوطنية، كانت في الحمام عندما كانت تستخدم هاتفها وأسقطته في المرحاض.

وقامت المرأة بتفكيك مقعد المرحاض واستخدمت مقاود الكلاب لاسترداد هاتفها، قبل أن تستخدم المقاود لربط نفسها والتمدد لاستخراج الهاتف، لتسقط برأسها في المرحاض.

وعلقت المرأة بالمرحاض، وحاولت التحرر خلال 10-15 دقيقة، قبل أن تستخدم هاتفها الذي نجحت أخيرا في استرداده للاتصال طلبا للنجدة.

وسلم رجال الإطفاء الذين وصلوا للمساعدة المرأة كتل من الطوب، وقفت عليها لتصل إلى حزام أمان قاموا بتدليته لها. وقالت إدارة إطفاء بريننون إن المرأة لم تصب بأذى، وتم نصحها "بالحصول على عناية طبية بعد ملامستها للنفايات البشرية، لكنها أرادت المغادرة فقط".

وعلق مانلي على الحادث قائلا: "لقد أنقذت الناس مدة 40 عاما، لكن هذه هي المرة الأولى التي أصادف فيها مثل هذا الأمر".

المصدر: إنترفاكس