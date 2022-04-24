﻿كائن بحري مجهول يصدم قاربا سياحيا في المكسيك ويخلف ستة جرحى

اصطدم قارب يقلّ سياحا بكائن بحري ضخم قبالة سواحل مدينة لاباز بولاية باها كاليفورنيا سور شمال غرب المكسيك، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

ووفقا لما نقلته قناة Televisa التلفزيونية يوم الأحد عن إدارة الطوارئ الإقليمية، فلا يزال من غير المعروف نوع الحيوان الذي يدور الحديث عنه، مع ترجيحات بكونه إما حوتا أحدبا يصل وزنه إلى عشرات الأطنان، أو قرش حوتي يصل وزنه إلى 15 طنا.

ويظهر مقطع الفيديو ارتفاع قارب النزهات الصغير إلى الأعلى بشكل حاد، وتناثر العديد من الأشخاص من عليه حيث احتاج ثلاثة مصابين على الأقل لدخول المستشفى.

ولم ترد أي معلومات عن حالة الكائن البحري، إلا أن السلطات أعلنت عزمها على التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: تاس