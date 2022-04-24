البشر يحولون غوريلا في حديقة حيوان أمريكية إلى مدمن على الهاتف المحمول

تصدر الغوريلا "أماري" في حديقة حيوان لينكولن بارك في شيكاغو الأمريكية عناوين الصحف في الأيام القليلة الماضية، بعد أن لاحظ الحراس أنه أصبح مدمنا على متابعة شاشات هواتف الزوار.

وأدرك موظفو الحديقة أن هناك شيئا غريبا ومستجدا لدى الغوريلا وذلك حين انتبهوا إلى أنه لم يلاحظ حتى أن غوريلا آخر يهاجمه، وذلك لأنه كان قد أدمن على مشاهدة الهاتف المحمول.

إقرأ المزيد

ويتعلق الأمر بهواتف زوار الحديقة الذين اعتادوا القدوم والتقاط الصور ومقاطع الفيديو مع الحيوانات وخاصة الغوريلا.

وللتغلب على هذا الإدمان، ركّب المدربون سلكا يمنع الزوار من الاقتراب كثيرا من الغوريلا، كما قرروا الوقوف متحفزين لأي محاولة لتجاوز السلك والتذكير بالقواعد الجديدة السارية.

يجب على "أماري" الآن أن يبدأ تدريجيا في تقليل الوقت الذي يقضيه أمام شاشة الهاتف.

المصدر: "مونت كارلو"