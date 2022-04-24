فهد يهاجم شرطيا في إيران (فيديو)

ذكرت وكالة "إرنا" للأنباء أن فهدا أثار الذعر في مدينة قائم شهر في شمال إيران، حيث هاجم شرطيا في أحد الشوارع.

ونقلت "إرنا" عن رئيس دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران مسلم آهنكري، أن الحيوان "قتل بعد إصابته برصاصتين في محاولة لإنقاذ حياة الشرطي".

وأوضح أن الفهد فارق الحياة على الرغم من الجهود التي بذلها الأطباء البيطريون لإنقاذه.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم نفس الدائرة كميار ولي بور إن الفهد هاجم شرطيا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة.

وأوضح الناطق أن الحال الصحية للشرطي المصاب غير مثيرة للقلق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع مصورة تظهر فهدا واقفا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز الى الرصيف ويلوذ بالفرار.

وفي أحد هذ المقاطع يظهر عدد من السكان المذعورين الذين يركضون بعيدا منه.

دو سه ساعته یه پلنگ اومده تو یکی از خیابانهای اصلی شهر، یه تفنگ بیهوش کننده ندارن بزننش pic.twitter.com/yDw73NHYk6 — آمیز جعفر (@amizjafar) April 24, 2022

واقعا نمیدونم چطور میشه که یک پلنگ پاش به اینجا باز بشه. امیدوارم که سالم پیدا شود.#مازندران#قائمشهر

۴اردیبهشت ۱۴۰۱ pic.twitter.com/8apNal1g4H — Mazandaran - Iran (@Mazandaran15) April 24, 2022

🔴 #ایران | یک قلاده پلنگ کم‌یاب ایرانی Panther pardus saxicolor که در شهر قائم‌شهر سرگردان شده بود، بدلیل نبود اسلحه بیهوشی و دامپزشک ماهر، توسط مأموران پلیس با ضرب دو گلوله جنگی AK-47 کشته شد.#مدیریت_چهل_سه_ساله_اخوندی#نه_به_جمهوری_اسلامیpic.twitter.com/33DQZyfOfR — Iman_JavidShah2 💚🤍❤️✌️🤝✊🇺🇦 (@iman_javidshah2) April 24, 2022

این هم دستاورد دیگر زیست سرشتی

#شریعتمدارانه های دربرگرفته شده از دینها و مذاهب ها و ادیان ها و سلطنت منارخیسمی ها و داس چکشی ها و فراماسونری ها و دم و دنبالهچه های شون تون

در درون و برونمرزها باد، زنده گیری یک قلاده پلنگ کم یاب سرگردانی که به سبب داروی بدونه استاندارد pic.twitter.com/3jMkw0DYUy — Shahraam Kahkeshaan (@SKahkeshaan) April 24, 2022

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"