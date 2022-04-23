جرته العروس بحبل من عنقه .. عريس اختار لعب دور"الكلب" ليلة زفافه يثر جدلا على مواقع التواصل (فيديو)

أثار دخول عروس أمريكية مع زوجها حفل زفافهما ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ربط الرجل طوقا حول عنقه متظاهرا بأنه "كلبها"، ما اعتبره البعض تصرفا "عنصريا".

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وقام ترا ألكساندر وزوجته، من ولاية تينيسي، بربط طوق على عنقه في أوائل أبريل، خلال حفل زفاف حضرته العائلة والأصدقاء، إذ شوهد العريس وهو يؤدي روتينا غريبا على صوت أغنية "الكلب الذري"، لجورج كلينتون.

في حديثه إلى "الديلي دوت"، أوضح ألكساندر أن "الأغنية كانت مزحة داخلية شاركها مع أشقائه، وأن الطوق كان بمثابة إشارة إلى حقيقة أن زوجته حصلت عليه أخيرا، بعد ست سنوات من المواعدة".

وأوضح ألكساندر أن "الرقصة كانت في الواقع تكريما لوالده، الذي يحب أغنية "Atomic Dog"، مضيفا: "صنع والدي رقصته الخاصة من أجلها منذ زمن طويل، ومنذ ذلك الحين، تم نقلها إلى أختي الكبرى ثم إلي".

ولفت إلى أن قرار تقييده "كان مزحة"، متابعا: "لقد كان ذلك يظهر أنها حصلت علي أخيرا..ولم يكن هناك شيء مثل..حسنا، هذا هو مالك العبيد".

هذا وظهر أفراد أسرة العريسين وهم يهتفون للزوجين ويرقصون بحماس حولهم أثناء القيام بهذا الدخول، كما شوهد صبي يرتدي بدلة كريمية وقبعة رعاة البقر يتجول حول الزوجين مبتسمين.

وأشارت "دايلي ميل" إلى أنه بينما بدا أن كل من في الفيديو يقضون وقتا رائعا، صدم المشاهدون بمقطع الفيديو الغريب واقترحوا وجود نغمات عنصرية للعلاقة بين المرأة البيضاء وزوجها الأسود".

وقال أحدهم: "أنا سعيد للغاية لأنني لا أعرف أي شخص يعتقد أن هذا على ما يرام"، فيما كتب آخر: "لا أصدق أن كل هؤلاء الأخوات هناك يهتفن له".

وأضاف أحدهم: "هذا لا يرقى بشكل جيد"، وتابع آخر: "أنا لا أحب هذا ولا أرى الفكاهة على الإطلاق".

وعلق أحدهم بالقول: "كان هذا هو الوقت المثالي لقول.. لا أطفال في حفل الاستقبال"، فيما استغرب آخر: "أمام الطفل!"

المصدر: "دايلي ميل"