علماء الرياضيات يثبتون أفضل طريقة للتخلص من تشابك الشعر!

أثبت علماء الرياضيات ما اشتبه فيه الكثيرون لبعض الوقت، أن مفتاح تحرير التشابك في الشعر يبدأ من النهايات ويتحرك صعودا إلى الجذور.

وابتكر باحثو جامعة هارفارد نموذجا يحاكي خيطين متشابكين حلزونيا (على غرار خيط من الحمض النووي) لتمثيل تشابك الشعر، وقاموا بتحليل طرق مختلفة لـ "تمشيطه" حتى يصبح الشعر حرا.

وكشفت نتائجهم المنشورة في مجلة Soft Matter، أن ضربات الفرشاة القصيرة التي تبدأ من الطرف "الحر" من الشعر وتتجه نحو النهاية "المشدودة" هي الأكثر فعالية.

وقال بلامب-رايس، طالب دراسات عليا في SEAS: "باستخدام هذا النموذج البسيط، ندرس فك تشابك اللولب المزدوج عبر سن واحد صلب (شق) يتحرك على طوله، تاركا خيوطا غير متشابكة في أعقابه. وقمنا بقياس القوى والتشوهات المرتبطة بالتمشيط ثم قمنا بمحاكاتها عدديا".

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وحذروا من أنه عند استخدام استراتيجية تنظيف غير صحيحة بالفرشاة، يمكن أن تكون العملية مؤلمة للغاية ومضرة بالشعر، وقد تستغرق وقتا طويلا لإزالة كل التشابك.

وقال البروفيسور لاكشمينارايانان ماهاديفان (CORR)، أحد معدي الدراسة، إنه تعلم آليات التمشيط منذ سنوات أثناء تمشيط شعر ابنته الصغيرة.

وقال: "أتذكر أن رذاذ فك التشابك يبدو أنه يعمل في بعض الأحيان، لكن لا يزال يتعين علي أن أكون حريصا على التمشيط بلطف، من خلال البدء من الأطراف الحرة".

وبعد ذلك، يهدف فريقه إلى دراسة آليات تمشيط الشعر المجعد بالفرشاة وكيفية استجابته للرطوبة ودرجة الحرارة.

وتم استخدام المبادئ الرياضية للتنظيف بالفرشاة، التي طورها ماهاديفان وفريقه، مؤخرا من قبل الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتصميم خوارزميات لتمشيط الشعر بواسطة الروبوت، الملقب بـ "RoboWig"، وهو مزود بكاميرا تساعده على "رؤية" التجعد وتقييمه، حتى يتمكن من التخطيط لعملية تنظيف دقيقة وفعالة للوقت.

ويقول جوزي هيوز، باحث ما بعد الدكتوراة في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمعد الرئيسي في ورقة حول RoboWig: "من خلال تطوير نموذج للألياف المتشابكة، نفهم من منظور قائم على النموذج كيف يجب أن يكون الشعر متشابكا. ابدأ من الأسفل، والعمل ببطء في الطريق للأعلى لمنع التشويش للألياف. وهذا شيء تعلمه كل من قام بتصفيف شعره من التجربة، ولكنه الآن شيء يمكننا إظهاره من خلال نموذج، واستخدامه لإبلاغ الروبوت".

واختبر الروبوت حتى الآن فقط على الشعر المستعار، لاكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير تقنيات التمشيط على أنماط وأنواع الشعر المختلفة.

ومع ذلك، يريد الفريق في النهاية إجراء تجارب أكثر واقعية على البشر، لفهم أداء الروبوت بشكل أفضل فيما يتعلق بتجربتهم مع الألم.

المصدر: ديلي ميل