توقيف مذيع مصري بعد حادثة خطف ضمن "الكاميرا الخفية"

من صفحة إبر اهيم السمان في "فيسبوك" ـ أرشيف

قبضت الشرطة المصرية على فريق عمل برنامج "تاكسي كريزي" كان يصور دون ترخيص، وبعد بلاغ عن عملية خطف في الشارع ضمن البرامج التي تُعرف بالكاميرا الخفية.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن قسم شرطة العجوزة ألقى القبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي" إبراهيم السمان، و3 آخرين من فريق عمل البرنامج، بعد بلاغ تلقته شرطة النجدة يفيد بخطف سيارة أجرة شخصا في شارع جامعة الدول العربية.

وتبين لدى التحقيق في الحادثة، أن سيارة الأجرة تابعة للبرنامج، وأنه لا توجد حالات خطف، إذ أن طاقم العمل اتفق مع أحد الأشخاص لتصوير "مقلب" في الشارع.

إلا أن كل ذلك كان دون أي تراخيص من الجهات المعنية، حسب الموقع، ولذلك تم حجز طاقم العمل تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة والتحقيقات.

المصدر: "القاهرة 24"