"لا تشتم إلها لا تعبده!".. الفنانة السورية سلاف فواخرجي تثير جدلا حول ديانتها (فيديو)

رفضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الإفصاح عن ديانتها الحقيقية الأمر الذي أثار جدلا واسعا حولها بسبب تصريحاتها حول هذا الموضوع.

وقالت سلاف أثناء استضافتها مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة "LTV" السورية ببرنامج "شو القصة": "منذ كنا صغار كانت أمي دائما تقول لنا إذا سألكم أحد ما دينكم قولوا أنا سوري، وهذا ما أقوله، تصطحبنا للكنيسة وللمسجد وتقول لنا إن تلك بيوت الله، ونحن لفترة معينة ما كنا نعرف ما دياناتنا حتى فترة معينة، تعلمت انتمائي لسوريا بكل أطيافه ودياناته، أعيد مع كل الموجودين في سوريا واحتفل واهتم واحترم ولي من كل دين وطائفة فيهم، عشتهم كلهم بتاريخي".

وأضافت: "أنا مؤمنة ولكني لست متدينة، أحترم أي دين طالما فيه أخلاق، أذهب للمسجد وللكنيسة".

وسألتها المذيعة: "هل أنت مسلمة أم مسيحية؟"، وردت سلاف: "الناس يريدون معرفة ذلك لكن الله لا، الذي يريدنا أن نتعامل بالدين والأخلاق، الله هو كل شيء هو الضمير والجمال والقدر، الله ما قال ماتروحوا على المسجد أو الكنيسة أو معبد بوذي".

وسألتها مقدمة البرنامج "هل هناك جنة ونار؟"، وردت سلاف: "لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا يوجد نار، وأرفض تكفير إنسان وأنا تم تكفيري، أنا مؤمنة بمقولة لا تشتم إلها لا تعبده، هنا الحرية بفكر ومعتقد وديانة، أحترم من يؤمن حتى بفكرة".

وأثارت سلاف فواخرجي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الأخيرة حول معتقداتها الدينية وحديثها عن الجنة والنار.

سولاف فواخرجي في برنامج رابعة الزيات :



لا يوجد نار في الآخرة

الله احلا من انه يحرق عباده



شكلها ما فتحت المصحف في حياتها🤦🏻‍♂️ — نجيم |🌟 (@8NGAM8) April 9, 2022

لأ حول ولا قوه الا بالله .. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وانعم علينا بنعمة الهدى بالإسلام دينأ🙏#سولاف_فواخرجيpic.twitter.com/9ATG6XaA5z — mahmoud anwar (@mahmoudanwar_74) April 10, 2022

إيه الجمال دا.. دا احنا حيبقى عندنا أديان ولا الهنود يا جدعان..

الفنانة السورية سولاف فواخرجي تثير الجدل بتصريحات صادمة عن الله تعالى والدين، قائلة: "لا توجد نار في الآخرة والله لا يحرق عباده" كما رفضت الإفصاح عن ديانتها موضحة :"أنا مؤمنة ولكني لست متدينة، أذهب للمسجد وللكنيسة pic.twitter.com/0Y2dzVGKWI — 😜😄😘 المعلم الدكتور كعبوره (@zogbaralneny) April 10, 2022

#سولاف_فواخرجي مش عارفة اجيبهالك ازاي شكلك عمرك مامسكتي مصحف ولا انجيل https://t.co/6lIUtaDw40 — هبة مجدي (@drhebamagdy66) April 10, 2022

المصدر:RT