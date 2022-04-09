عض أحد نوابه.. "ثعلب الكونغرس" مصاب بداء الكلب والسلطات تبحث عن ضحاياه (فيديو)

أعلنت السلطات الصحية في واشنطن أنها قررت "القتل الرحيم" لإنهاء حياة أنثى الثعلب العدائية التي أثارت الذعر قرب مقر الكونغرس بعدما هاجمت مارة من بينهم أحد النواب.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، ففي وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، تم الإمساك بالأنثى في المساحات الخضراء لهضبة الكونغرس حيث يقع مجلسا الشيوخ والنواب بعدما عضت تسعة أشخاص.

وأوضحت السلطات الصحية الأربعاء أن حياة الحيوان أنهيت بواسطة القتل الرحيم "بطريقة إنسانية"، بهدف إجراء اختبار للكشف عما إذا كان الحيوان مصابا بداء الكلب، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنت السلطات أن "نتائج الاختبار أتت إيجابية بفيروس داء الكلب"، مشيرة إلى أنها "تتواصل مع جميع الأشخاص الذين تعرضوا لعضة الثعلب".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية