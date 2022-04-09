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معركة حامية بين قطيعين من القرود واقتحام أحد المنازل في منطقة سعودية (فيديو)

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معركة حامية بين قطيعين من القرود واقتحام أحد المنازل في منطقة سعودية (فيديو)
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق معركة حامية بين قطيعين من القرود في قرية عرمرم في محافظة رجال المع بالسعودية.

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ويظهر مقطع الفيديو اقتحام إحدى المجموعات لمنزل والصعود أعلاها في محاولة من هذه المجموعة لحسم المعركة لقبيلتها، وسط حالة من الهلع والاستنفار بين المجموعتين.

كما يبين مطاردات مستمرة بين القطيعين في محاولة من بعض القرود لفرض سيطرتها.

المصدر: RT

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