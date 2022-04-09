معركة حامية بين قطيعين من القرود واقتحام أحد المنازل في منطقة سعودية (فيديو)
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق معركة حامية بين قطيعين من القرود في قرية عرمرم في محافظة رجال المع بالسعودية.
ويظهر مقطع الفيديو اقتحام إحدى المجموعات لمنزل والصعود أعلاها في محاولة من هذه المجموعة لحسم المعركة لقبيلتها، وسط حالة من الهلع والاستنفار بين المجموعتين.
April 9, 2022
كما يبين مطاردات مستمرة بين القطيعين في محاولة من بعض القرود لفرض سيطرتها.
الله يكون في عون إخواننا في عرمرم. https://t.co/vHdlTc6HKW— M (@M58812470) April 8, 2022
المصدر: RT