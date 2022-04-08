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"رقم خيالي".. شاب سعودي يكشف عن دخله السنوي من تطبيق "سناب شات" ‏(فيديو)

متفرقات

AFP
تطبيق "سناب شات"
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كشف الشاب السعودي عبد الرحمن المطيري مشهور "سناب شات" لأول مرة عن دخله السنوي من الإعلانات.

وقال المطيري في مقابلة مع برنامج "مراحل" على قناة "SBC"، إنه يعتبر من أوائل مشاهير سناب شات في السعودية والشرق الأوسط والعالم العربي.

وصرح بأن دخله السنوي من الإعلانات كبير جدا.

وألح  مقدم البرنامج أن يذكر له دخله من "سناب شات" حيث طلب المطيري أن يقدم له توقعات ورد المذيع قائلا: "50 مليون.. 60 مليون" وأجاب المطيري قائلا: "لا أقل".

وقال المذيع: "45 مليون" (قرابة 12 مليون دولار)، فرد المطيري تقريبا، ليؤكد المذيع الرقم مرة أخرى ويوافقه المطيري.

المصدر: قناة "SBC" السعودية

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