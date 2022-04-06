"الإسعاف الوطني" الإماراتي يكشف عن أغرب المكالمات التي تلقاها

كشف "الإسعاف الوطني" في الإمارات عن أن 40% من البلاغات التي تلقاها خلال الربع الأول من العام الجاري بلاغات وهمية واستفسارات عامة، داعيا إلى الاستخدام المسؤول لرقم الطوارئ.

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وبحسب إحصاءات "الإسعاف الوطني"، فإن عدد البلاغات التي تم تلقيها على رقم الطوارئ "998" خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 44 ألفا و459 بلاغاً، 40% منها بلاغات وهمية واستفسارات عامة، حيث تضاعف خلال العامين الماضيين عدد البلاغات الواردة إلى مراكز العمليات مقارنة بالمتوسط الشهري لعدد البلاغات في المرحلة ما قبل جائحة كورونا.

وأوضحت الإحصاءات أن 40% من البلاغات وهمية أو غير طارئة أو استفسارات ليس لها صلة بالإسعاف أو تساؤلات متعلقة بفيروس كورونا، يمكن للمتصل التعامل معها ذاتيا أو عبر الأرقام المخصصة من قبل الجهات المعنية، وبلاغات عدة لا يكون "الإسعاف الوطني" جهة الاختصاص المسؤولة عن التعامل معها.

ومن الأمثلة التي طرحها "الإسعاف الوطني" حول المكالمات المعيقة التي تلقاها من بعض أفراد الجمهور خلال العام الجاري، متصلة ترغب في إحضار قطرة عين، وأخرى اتصلت مرات متكررة، وعند وصول الإسعاف تضع رقمها تحت خاصية "عدم الإزعاج".

كما أشار إلى تلقي مكالمة في الثالثة فجرا من امرأة تقول فيها لمأمورة الاتصال في مركز العمليات: "كنت في حالة من التعب وحين سمعت صوتك ارتحت ولم أعد بحاجة إلى الخدمة الإسعافية"، وحالة أخرى غير طارئة من رجل يطلب فيها سيارة إسعاف لإيصاله إلى المستشفى لأنه لا يملك أجرة التاكسي.

ولفت إلى تلقي العديد من المكالمات المؤثرة سلبا على عمل الإسعاف من البعض خلال فترة فيروس كورونا، منها متصلة تكرر اتصالها بطلب سيارة إسعاف، لنقل أشخاص إلى المستشفى لمجرد أنها رأتهم أو سمعتهم يسعلون، مثل عامل البقالة وجارتها وغيرهما.

وفي هذا الإطار، دعا "الإسعاف الوطني"، الجمهور إلى "الاستخدام المسؤول لرقم الطوارئ "998"، في الحالات التي تستدعي التدخل الطبي العاجل، وعدم شغله في أمور بسيطة أو استفسارات عامة أو للتسلية وشغل وقت الفراغ، ما يعيق جهود فرقه في التعامل مع الحالات الطبية والإصابات التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة".

المصدر: "الإمارات اليوم"