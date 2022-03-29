جيك بول يقترح إجراء ملاكمة بين سميث وروك بعد "لكمة الأوسكار"

اقترح جيك بول منظم مباريات الملاكمة إجراء مباراة بين الممثل ويل سميث ومقدم حفل الأوسكار كريس روك لحل الخلاف الذي نشب بينهما إثر "لكمة الأوسكار".

واقترح جيك بول تقديم 15 مليون دولار لكل من سميث وروك، إضافة إلى دخول مباراة ملاكمة بينهما خلال شهر أغسطس المقبل.

وقدم "بول" هذا العرض بشرط دخول حلبة الملاكمة وخوض نزال لحل الخلاف بينهما.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2 — Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022

Nah this is crazy ahah https://t.co/ARYgmj1tpp — Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022

وأثارت سخرية روك من زوجة سميث وقيام الأخير بصفعه خلال حفل الأوسكار، ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق اعتذر سميث وبرر فعلته بأن "الحب يجعل الشخص يفعل أشياء مجنونة"، مشيرا إلى أن رد فعله على السخرية من زوجته كان أشبه بـ"الأب المجنون"، على حد وصفه

وشاركت جادا سميث، في وقت سابق فيديو على "إنستغرام" في وقت سابق، توضح فيه ما تتعرض له بسبب مرض تعاني منه.

المصدر: وسائل إعلام