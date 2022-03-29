وزير الطاقة اللبناني يغني "حلوة يا بلدي" وضجة في مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لوزير الطاقة، وليد فياض، وهو يغني "حلوة يا بلدي" بمقابلة صحفية، أثناء مغادرته جلسة مجلس النواب التي انعقدت في قصر "اليونسكو".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذه المقطع، وأعرب العديد عن استيائهم من هذا التصرف، في حين رأى البعض بأنه موقف "طريف".

المصدر: RT