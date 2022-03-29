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وزير الطاقة اللبناني يغني "حلوة يا بلدي" وضجة في مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

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وزير الطاقة اللبناني يغني
AP Hassan Ammar
وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض
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انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لوزير الطاقة، وليد فياض، وهو يغني "حلوة يا بلدي" بمقابلة صحفية، أثناء مغادرته جلسة مجلس النواب التي انعقدت في قصر "اليونسكو".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذه المقطع، وأعرب العديد عن استيائهم من هذا التصرف، في حين رأى البعض بأنه موقف "طريف".

المصدر: RT

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