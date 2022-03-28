بالفيديو.. مذيعة عربية تدخل في نوبة من الضحك على الهواء وتعجز عن إكمال خبر عن بايدن!

دخلت مذيعة عربية، في نوبة من الضحك خلال تقديمها خبرا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة على الهواء.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإعلامية رانيا العطار، المذيعة في "بي بي سي" عربية، عندما بدأت بالضحك أثناء إلقائها خبرا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته لبولندا.

وأظهر الفيديو أن العطار، لم تستطع ان تتمالك نفسها واستمرت بالضحك بشكل مفرط حتى بعد إعادة قراءة الخبر مرة أخرى، واعتذارها من المشاهدين.

المصدر: RT