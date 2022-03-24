حافظ على الأرقام نفسها مدة 30 عاما.. أسترالي يفوز بأكثر من 5.5 مليون دولار في اليانصيب

حصل رجل من كوينبيان نيو ساوث ويلز بأستراليا على مبلغ مالي تجاوز 5.5 مليون دولار بفوزه في يانصيب "Oz Lotto"، علما أنه حافظ على لعب الأرقام نفسها لمدة 30 عاما.

وقال الفائز لصحيفة "The Lott" إنه واضب على لعب الأرقام ذاتها لمدة 30 عاما، مشيرا إلى أ نه لم يفز بأي دولار.

وأضاف "هذه المرة كانت مختلفة.. لقد حصلت على الدرجة الأولى الفائزة في القرعة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وفظب بـ 5543173.97 دولار".

وأكد الفائز أنه لا ينوي تغيير عاداته وسيواصل الذهاب إلى العمل، كما أنه سيسرّع تكوين عائلة.

وكانت الأرقام الفائزة في السحب هي 9 و27 و2 و16 و7 و22 و12، بينما كان الرقم التكميلي 8.

المصدر: موقع "أستراليا بالعربي"