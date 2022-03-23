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حيوان مفترس يهاجم موظفا في محمية حيوانات في فلوريدا

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حيوان مفترس يهاجم موظفا في محمية حيوانات في فلوريدا
Globallookpress
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هاجم نمر مفترس موظفا يبلغ من العمر 50 عاما في محمية للحيوانات في فلوريدا، وأصابه بجروح بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى.

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وأوضحت السلطات، أن الموظف تعرض للهجوم أثناء إطعام النمر في محمية Wooten’s Airboats في ولاية فلوريدا.

من جهتها، أشارت إدارة المحمية إلى أن "الموظف دخل على ما يبدو حاوية النمر على الرغم من عدم التصريح له بذلك، وتعرض للهجوم خلال الوقت المخصص لإطعام النمر، الذي أشرف عليه القائم بالأعمال".

وأصيب الموظف بجروح في ذراعيه في الهجوم ويعالج  في مستشفى محلي.

وأوضح مكتب الشريف أن "النمر لم يصب بجروح".

المصدر: newyork post

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