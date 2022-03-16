ولادة صغير وحيد القرن "كييف" في حديقة حيوان بالتشيك (صور)

شهدت حديقة حيوان جمهورية التشيك مولد صغير وحيد القرن الشرقي الأسود المهدد بالانقراض وأطلقت عليه اسم العاصمة الأوكرانية "كييف".

وولد وحيد القرن صباح يوم 4 مارس في حديقة حيوان "دفور كرالوف" وهي واقعة نادرة في المنشأة بالرغم من وجود أكبر عدد من حيوانات وحيد القرن بها.

وقال بريمسل راباس مدير الحديقة "الاسم تعبير آخر عن دعمنا للأوكرانيين".

رعت "إيفا" أم "كييف" صغيرها بأفضل طريقة ممكنة، وفقا للحديقة التي أوضحت أنه يزيد كيلوغراما يوميا، ويزن حاليا 50 كيلوغراما.

قولل الصيد عدد حيوانات وحيد القرن الشرقي الأسود التي تعيش في البرية إلى حوالي 800 حيوان فقط، ويوجد في حديقة الحيوان التشيكية 14 منها.

وولدت ثلاثة صغار أخرى فقط من النوع نفسه في حدائق حيوان حول العالم خلال العام الماضي.

وإجمالا، ولد 47 وحيد قرن شرقي أسود في "دفور كرالوف" منذ أن استقبلت الحديقة أول حيوان من هذا النوع عام 1971.

ومعظم تلك الحيوانات الآن في حدائق حيوانات متنوعة في أنحاء العالم لكن تسعة منها أعيدت إلى رواندا وتنزانيا لتعيش في البرية.

AP مولد صغير

AP مولد صغير

AP مولد صغير

AP مولد صغير

المصدر: أ ب