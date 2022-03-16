والدة إيلون ماسك وبافل دوروف ينضمان لحواره مع قديروف

انضمت والدة إيلون ماسك إلى الحوار الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وابنها الملياردير، الذي قام بتغيير اسمه على موقع "تويتر" إلى "إيلونا".

You are so pretty Elona 💖💖 https://t.co/DXRpsrhgb8 — Maye Musk (@mayemusk) March 16, 2022

We reserved https://t.co/KGDhp3mUHm for you – whenever you’re ready 👍 — Pavel Durov (@durov) March 16, 2022

وقد شاركت عارضة الأزياء الكندية الجنوب إفريقية وخبيرة التغذية، ماي ماسك، والدة إيلون، بصورة معدّلة لإيلون ماسك على هيئة فتاة، ووصفت "ابنتها الجديدة" بأنها جميلة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تدخّل في الحوار رائد الأعمال الروسي ومؤسس موقع التواصل "فكونتاكتي" وتطبيق المراسلات "تليغرام"، بافل دوروف، الذي وعد إيلون ماسك بأنه حجز له على تطبيق "تليغرام" عنوان "إيلونا".

المصدر: تويتر