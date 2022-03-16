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والدة إيلون ماسك وبافل دوروف ينضمان لحواره مع قديروف

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والدة إيلون ماسك وبافل دوروف ينضمان لحواره مع قديروف
Twitter
إيلون ماسك
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انضمت والدة إيلون ماسك إلى الحوار الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وابنها الملياردير، الذي قام بتغيير اسمه على موقع "تويتر" إلى "إيلونا".

وقد شاركت عارضة الأزياء الكندية الجنوب إفريقية وخبيرة التغذية، ماي ماسك، والدة إيلون، بصورة معدّلة لإيلون ماسك على هيئة فتاة، ووصفت "ابنتها الجديدة" بأنها جميلة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تدخّل في الحوار رائد الأعمال الروسي ومؤسس موقع التواصل "فكونتاكتي" وتطبيق المراسلات "تليغرام"، بافل دوروف، الذي وعد إيلون ماسك بأنه حجز له على تطبيق "تليغرام" عنوان "إيلونا".

المصدر: تويتر

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