صديق كيم كارداشيان يغزو الفضاء

يتوجه نجم "ساترداي نايت لايف" الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون ومعه 6 ركاب في رحلة جيف بيزوس القادمة إلى الفضاء، حسبما أعلنت شركة "بلو أوريجين".

وتبدأ الرحلة 23 مارس وسيكون ديفيدسون ثالث نجم شهير يسافر على متن رحلة لـ"بلو أوريجين".

ويواعد ديفيدسون نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وقد ظهرت في شهر أوكتوبر 2021 بصحبة النجم الكوميدي في حديقة ملاهي بكاليفورنيا.

وكان ويليام شاتنر على متن رحلة جرت في شهر أكتوبر 2021 انطلقت من ويست تكساس ووصلت لارتفاع نحو 66 ميلا فوق الأرض في رحلة استمرت 10 دقائق.

كما سافر مايكل ستراهان، نجم كرة القدم الأمريكي السابق ومذيع "غود مورنينغ أمريكا" على متن ثاني رحلات الشركة في ديسمبر 2021، وانضم إلى ابنة رائد الفضاء آلان شيبارد آنذاك.

وكان بيزوس مؤسس أمازون، قد سافر على متن أولى رحلات الشركة يوليو الماضي.

والركاب الآخرون على متن رحلة الأسبوع المقبل هم مارتي ألن المدير التنفيذي والمستثمر، وشارون ومارك هاغل، وجيم كيتشن وجورج نيلد، مدير ناسا السابق الذي عمل على الترويج للسفر التجاري إلى الفضاء.

ومارك هاغل هو المدير التنفيذي لشركة العقارات "تريكور أنترناشونال" وزوجته شارون التي أسست "سبيس كيدز غلوبال"، وهي منظمة غير ربحية تهدف لإلهام الأطفال بشأن السفر إلى الفضاء.

وتمنح "بلو أوريجين" الركاب بضع دقائق من انعدام الوزن فوق سطح الأرض قبل أن تهبط الكبسولة إلى صحراء ويست تكساس، ولم تكشف الشركة عن سعر التذكرة للزبائن الذين يدفعونها.

المصدر: أ ب