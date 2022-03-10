مصر.. توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء

وقعت اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في مصر مع شركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وذلك بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

والمذكرة وقعت بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة.

وأكد مدبولي أن "الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطعت على نفسها عهدا بالمضي قدما لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري"، لافتا إلى أن "هناك العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر، وهناك فرص واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، لاسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة".

يذكر أنه في ديسمبر 2021، أبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك النرويجية مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويا، باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة.

المصدر: "اليوم السابع"