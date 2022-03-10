حالة فلاديمير جيرينوفسكي تزداد سوءا

قال مصدر للقناة التلفزيونية الروسية الخامسة إن حالة زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، تدهورت وسجل الأطباء نزعة سلبية في مسار مرضه.

ويشار إلى أن السياسي كان في غيبوبة طبية لفترة طويلة، ويعيده الأطباء إلى وعيه لبضع ساعات فقط. وفي مثل هذه اللحظات، يتفاعل جيرينوفسكي مع ما يحدث، لكنه يتصرف بقلق وخمول.

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ويذكر أيضا أن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي لا يزال موصولا بجهاز التنفس الاصطناعي. ويسجل لديه دائما انخفاض ​​مستوى تشبع الدم.

فيما دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى عدم الإيمان بشائعات حول حالة فلاديمير جيرينوفسكي. وأوضحت الدائرة الصحفية للحزب أنها لن تتقدم بأية إعلانات بشأن أنواع الأدوية التي يستخدمها الأطباء لعلاجه.

جدير بالذكر أن فلاديمير جيرينوفسكي البالغ من العمر 75 عاما نقل إلى المستشفى في 9 فبراير الماضي، وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي يرفض منذ ذلك الحين تأكيد هذه المعلومات، واكتفى برسالة موجزة مفادها أن السياسي "يشعر بارتياح".

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع Mash الإلكتروني الروسي بأن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي نقل إلى المستشفى مصابا بالتهاب رئوي ثنائي، وقد تطور على خلفيته مرض فيروس كورونا.

المصدر: لايف