 
مباشر

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رجل يهدي باقة زهور "من الذهب" بأكثر من 300 ألف دولار (صورة)

متفرقات

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رجل يهدي باقة زهور
Globallookpress © Robert Michael Source: dpa
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjux

بمناسبة عيد المرأة، طلب رجل من وسط مدينة دا نانغ الفيتنامية، باقة زهور مصنوعة من "قطع ذهبية"، تزيد قيمتها عن 7 مليارات دونج فيتنامي (307 آلاف دولار أمريكي) ، من أجل "قريبته".

إقرأ المزيد
موقف محرج يتسبب ببقاء سلمى حايك في المرحاض لنصف ساعة (فيديو)
موقف محرج يتسبب ببقاء سلمى حايك في المرحاض لنصف ساعة (فيديو)

وقالت لونج ثي جياو، صاحبة محل لبيع الزهور في مدينة كان ثو الجنوبية، إن الرجل أحضر 100 قطعة من الذهب إلى متجرها يوم الأحد الماضي لصنع الباقة، ودفع لها 20 مليون دونج فيتنامي (نحو 900 دولار) لتحقيق ذلك.

كما نقلت عن الزبون قوله إن هذه الباقة "هدية لامرأة في مدينة كان ثو بمناسبة يوم المرأة العالمي ( 8 مارس، اليوم)".

وبحسب موقع "VN EXPRESS" المحلي، فإن الباقات والهدايا الفاخرة ليست شائعة في المناسبات الاحتفالية في فيتنام.

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رجل يهدي باقة زهور

المصدر: "e.vnexpress"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا