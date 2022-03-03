فاشينتستا سورية مثيرة للجدل تظهر "عارية" في جلسة تصوير جديدة.. وتثير غضبا! (صور)

أثارت الفاشينستا السورية المثيرة للجدل إنجي خوري غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا جديدة وهي "عارية".

ونشرت إنجي الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت بدون حمالة صدر، ووضعت صدرها على زجاج الحمام، وغطت الجزء الحساس باللون الأسود.

وارتدت إنجي قميصا خفيفا في صور أخرى، لكنها أبقت صدرها عاريا، واستندت بيدها على زجاج الحمام مع القيام بحركات إغراء بوجهها، معلقة: "صباح الخير".

وقبل أيام، ظهرت الشابة السورية بفيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، وهي ترتدي ملابس بحر باللون الأحمر، وتقف أمام حوض سباحة.

المصدر: RT