هل لديك وجه رائد أعمال؟ .. دراسة تكشف عن سمات وجوه رواد الأعمال مثل إيلون ماسك!

يبحث رواد الأعمال دائما عن الفكرة الكبيرة التالية لدفع أعمالهم إلى طبقة الستراتوسفير. ولكن ما الذي يجعل شخصا ما يريد أن يبدأ وينمي شركته الخاصة؟.

اتضح أنه قد يكون مرتبطا جزئيا بسمات وجه الشخص، وفقا لفريق من الباحثين بقيادة جامعة قبرص. ووجدوا أن رواد الأعمال الذين يطاردون احتمالية أن يصبحوا ريتشارد برانسون أو إيلون موسك القادم، من المرجح أن يكون لديهم وجه متماثل وعظام بارزة في وجنتيه .

ومع ذلك، على الرغم من أن هذا يجعلهم أكثر عرضة لأن يصبحوا رواد أعمال، إلا أنه ليس له تأثير على ضمان نجاحهم، وفقا للباحثين.

وشرع الفريق في فهم ما إذا كانت بعض ملامح الوجه مرتبطة برجال الأعمال.

وأوضح الباحثون في دراستهم، التي نُشرت في مجلة The Leadership Quarterly: "ارتبط مظهر الوجه باختيار القادة في المجالات التي تُعتبر فيها القيادة الفعالة أمرا بالغ الأهمية، مثل السياسة والأعمال والجيش.

ومع ذلك، قامت دراسات قليلة حتى الآن باستكشاف الارتباطات بين مظهر الوجه وريادة الأعمال".

واستخدم الباحثون أدوات تحليل الوجه في قاعدة بيانات كبيرة لرجال الأعمال البيض والرجال وغير رواد الأعمال في الولايات المتحدة.

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وركزوا على ثلاث سمات رئيسية للوجه - نسبة عرض الوجه إلى الطول (fWHR)، بروز عظم الوجنة وتماثل الوجه.

وأظهر التحليل أن الرجال ذوي الوجنتين الأكثر بروزا والوجه المتناسق كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا رواد أعمال، في حين لم يتم ربط نسبة عرض الوجه إلى الطول.

وقال الخبراء إنه نظرا لأن دراستهم ركزت على رواد الأعمال الذكور البيض فقط، يجب أن تركز الأبحاث المستقبلية على مجموعة أكثر تنوعا من رواد الأعمال، بما في ذلك النساء، لمعرفة ما إذا كان قد تم الحصول على نفس النتائج.

وكتب الباحثون: "يمكن أن تركز الأبحاث المستقبلية أيضا على تحديد الاستدلالات الاجتماعية التي تشكلها سمات الوجه وكيفية تأثيرها على ريادة الأعمال".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لبحث إضافي دراسة كيفية تأثير التفاعل بين خصائص الوجه والعوامل البيئية على احتمالية أن تصبح رائد أعمال.

وأضافوا: "نشجع الدراسات المستقبلية لفحص تصورات سلوك ريادة الأعمال الناتجة عن fWHR، وبروز عظم الوجنة، وتماثل الوجه، وما إذا كانت هذه التصورات يمكن أن تتنبأ بحجم التمويل الذي يتلقاه رواد الأعمال".

وتأتي الدراسة بعد وقت قصير من كشف البحث أن الرجال ذوي ملامح الوجه الطويلة والعيون الكبيرة والنساء ذوات الوجوه النحيلة والعينين الصغيرتين يعتبرن أكثر اختلاطا.

المصدر: ديلي ميل