موقف محرج يتسبب ببقاء سلمى حايك في المرحاض لنصف ساعة (فيديو)

عرضت النجمة المكسيكية، سلمى حايك، مقطع فيديو يظهر تعرضها لموقف محرج تسبب في احتجازها في المرحاض لمدة نصف ساعة.

ونشرت حايك المقطع عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث تظهر فيه وقد علق قفازها بقطع كريستال معلقة بفستان زميلتها الممثلة الأمريكية كلير فران، ما اضطرهما إلى البقاء في المرحاض لمدة نصف ساعة حتى يتم تخليص الخاتم من الفستان.

وعلقت حايك، على الفيديو قائلة: "علق قفازي بفستان فران دريشر الرائع، لذلك تأخرت قبل تقديم الجائزة إلى مايكل كيتون دوغلاس الذي كان عالقا هو الآخر".

وكانت سلمى حايك على بعد دقائق فقط من الوصول إلى المسرح عندما وقع ذلك الموقف المحرج، ما اضطر النجمتين إلى الوقوف دون حراك، في انتظار مساعدة لفك قفاز سلمى حايك من التطريزات الكريستالية في فستان فران دريشرن وبالفعل تلقيا مساعدة زميلتهما لفك التشابك، وهو ما استغرق نصف ساعة لحين تمت المهمة بنجاح.

المصدر: RT