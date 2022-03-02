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مواقع التواصل تضج بوجوه "ضاحكة" على ردة فعل كامالا هاريس من زلة لسان بايدن (فيديو)

متفرقات

مواقع التواصل تضج بوجوه
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن وحركة شفاهها، لحظة "زلة لسان" بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، بالتركيز على ردة فعل هاريس، مع رموز وجوه ضاحكة، عندما ارتكب بايدن زلة لسان جديدة، ووصف الشعب الأوكراني بـ"الإيرانيين"، وذلك في خطابة التقليدي عن حالة الاتحاد في الكونغرس يوم أمس الثلاثاء.

وقال بايدن في هذه الجملة التي خلط فيها بين الأوكرانيين والإيرانيين: "يمكن لبوتين أن يحاصر كييف بالدبابات، لكنه لن يحصل على أرواح وقلوب الإيرانيين".

المصدر: RT

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