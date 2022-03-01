مصر.. مخمور يدخل قسم الشرطة معتقدا أنه منزله

شهدت منطقة حلوان جنوب القاهرة واقعة غريبة، حيث دخل شاب مخمور قسم الشرطة معتقدا أنه منزله.

ووفق وسائل إعلام محلية فوجئ أفراد الأمن بقسم شرطة 15 مايو بشاب يهذي بعبارات غير مفهومة ويقتحم قسم الشرطة ويحاول دخول إحدى غرفه معتقدا أنه منزله، كما حاول كسر الباب الزجاجي بعدما تصدوا له.

وأظهرت التحقيقات أن الشاب يدعى أحمد محمد هاشم، وبالكشف الجنائي عليه، تبين أنه سبق ضبطه واتهامه في قضية سرقة متجر.

وعقب عرضه على الأطباء في مستشفى حلون، ثبت تعاطيه لمادة مخدرة وشرب الخمور.

إلى ذلك قررت النيابة إحالته لمركز السموم من أجل إجراء التحاليل اللازمة، وتولت التحقيق في الواقعة.

المصدر: موقع "المصري اليوم"