من زنزانة أشبه بغرفة فندق فاخر.. سجين ينشر فيديوهات مثيرة للجدل على "تيك توك"! (فيديو)

نشر أحد السجناء في بريطانيا فيديوهات على "تيك توك" من زنزانته التي تبدو أشبه بغرفة في فندق فاخر، مجهزة بديكور أنيق وأدوات تكنولوجية متطورة وحتى تلفزيون بشاشة مسطحة!.

وتظهر الفيديوهات التي نشرها السجين تحت اسم "HMP Unknown"، وجود في غرفته مرطب هواء، ونظام مكبر صوت، وهاتف أرضي لتلقي المكالمات، ومقعد جلدي بجوار سريره.

وأطلق السجين على أسلوب حياته تسمية "HMP livin"، وتفاخر: "عندما تبدو الزنزانة وكأنها غرفة فندق".

وانتشرت فيديوهاته في "تيك توك" على نطاق واسع، وشوهدت أكثر من مليون مرة في غضون أيام قليلة. وحصل السجين الذي لم يكشف عن اسمه، على أكثر من 6 آلاف متابع وأكثر من 46 ألف إعجاب.

لكن منشوراته تسببت بغضب دافعي الضرائب البريطانيين، وخاصة الفقراء منهم.

حيث قالت كريستال جاين، وهي أم لثلاثة أطفال، إنها تنام على الأرض لإفساح المجال لأطفالها. وكتبت: "أعتقد أنني قد أخالف القانون من أجل الحصول على سرير مريح وأمان (في السجن)". وقالت البريطانية الأخرى شارلوت هولاند معلقة على حياة الرفاهية لهذا السجين: "لا أصدق أنني أدفع ضريبة على هذا".

وأضافت المواطنة الأخرى، ريبيكا بيتش: "هذا أمر محزن، لأن أخي عاش حياة مدعومة (على مساعدات اجتماعية). ومات وحده ولم يلاحظه أحد".

وفي أحد الفيديوهات، يتباهى السجين بقضائه ليلته بالقرب من موقد النار بجانب تلفازه عالي الدقة. وفي مقطع آخر، نشر صورا لسجناء يرتدون ملابس باهظة الثمن ووجوههم مغطاة بالرموز التعبيرية، كما نشر فيديو لمأكولات فاخرة قال إنها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده في السجن!.

المصدر: ديلي ستار