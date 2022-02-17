مصر.. ابنة سيد القمني تطالب بإطلاق اسم والدها على أحد شوارع مجمع الأديان في سيناء

طالبت إيزيس القمني ابنة المفكر المصري الراحل سيد القمني، بإطلاق اسم والدها على أحد شوارع مشروع مجمع الأديان في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.

وكتبت القمني في تدوينة عبر "فيس بوك": "ألم يحن الوقت لننسب الفضل لصاحبه في فكرة مشروع جبل التجلي، وإنشاء قاعة أو تسمية شارع في الموقع باسم صاحب فكرة المشروع، باسم المفكر المصري سيد محمود القمني؟".

وتابعت: "العالم كله يعلم من هو صاحب الفكرة، وأنه هو أول من نادى بإنشاء مجمع أديان هناك، وأنه أول من نادى بقيام سياحة دينية في موقع جبل التجلي.. هل من مجيب؟".

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ومشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" يقع في الجبال المحيطة بوادي طوى بمحافظة جنوبي سيناء، وتم إنشاؤه بغية تحويل المنطقة إلى ملتقى يجمع أبناء الديانات السماوية.

المصدر: "القاهرة 24"