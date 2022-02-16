أمريكي يصطاد سمكة سلمون مرقطة عملاقة بصنارة من صنعه محطما رقما قياسيا (صور)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن صيادا في كارولينا الشمالية اصطاد سمكة سلمون مرقطة تزن 12.8 رطل (5.8 كيلوغرام) بصنارة من صنعه، محطما الرقم القياسي في الولاية.

وأشار موقع "فيلد آند ستريم" إلى ان الصياد أن تود سبانغلر، المقيم في ميريت، اصطاد سمكة السلمون المرقطة العملاقة في 9 فبراير 2022، بالقرب من مصب نهر نيوس في مقاطعة بامليكو على الساحل الشرقي للولاية.

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وتجاوزت السمكة التي اصطادها الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في اصطياد هذا النوع من السمك في الولاية، حيث تم اصطياد سمكة مماثلة تزن 12.4 رطل (5.6 كيلوغرام) عام 1961 عند شاطئ رايتس فيل.

المصدر: "نيوزويك" + RT