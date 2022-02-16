عرض أكبر وأثمن ماسة زرقاء للبيع في مزاد علني

تعرض دار "سوذبيز هونغ كونغ" أكبر وأثمن ماسة زرقاء في مزاد على الإطلاق للبيع في أبريل من هذا العام، إذ تقدر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار.

والماسة الزرقاء المعروفة باسم De Beers Cullinan Blue، التي ستعرض في المزاد هي اكتشاف حديث. فقد استخرجت الماسة التي يزيد وزنها عن 15 قيراطا عام 2021 من منجم كالينان بجنوب أفريقيا، وهو أحد المصادر القليلة في العالم للماس الأزرق الشديد الندرة.

وقال المدير العام لدار "سوذبيز" في هونغ كونغ إنه "من المتوقع أن يتم بيع الماسة الزرقاء عيار 15.1 قيراط في المزاد مقابل 48 مليون دولار، وهو أعلى ثمن على الإطلاق مقابل ماسة زرقاء".

ومنجم كالينان يعد مصدر أكبر جوهرة الماس يتم اكتشافها على الإطلاق. ففي عام 1905 تم قطع الألماسة الضخمة البالغة 3.106 قيراط لصنع اثنتين من جواهر التاج البريطاني.

كما أنتج المنجم أحجارا شهيرة أخرى، مثل Blue Moon of Josephine المكتشفة في عام 2015، والتي بيعت بما يزيد قليلا عن 48 مليون دولار، مسجلا الرقم القياسي لأعلى سعر للقيراط المباع في المزاد.

المصدر: "نيويورك بوست"