بالذكريات.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفل بعيد الحب (صورة + فيديو)

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدين بعيد الحب برفقة زوجته، حيث نشر صورة قديمة ونادرة تجمعه بزوجته يجلسان على الشاطئ.

ونشر بايدن صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وأرفقها برسالة رومانسية إلى زوجته.

وكتب بايدن لزوجته جيل التي تزوجها عام 1977: "أنت حب حياتي وحياة حبي يا جيلي، عيد حب سعيد!".

كما نشر حساب بايدن على "إنستغرام" مقطع فيديو وثق تفاعلات بينه وزوجته خلال فترة وجودهما في البيت الأبيض، والتي يظهرا في إحداها ممسكين بيدي بعضهما البعض، وتعانقهما، وتبسمهما أمام الكاميرا لالتقاط الصور، كما يظهر بايدن في لقطة وهو يهدي زوجته باقة من الزهور.

من جهتها زينت جيل بايدن البيت الأبيض بديكورات خاصة احتفالا بعيد الحب، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزينة الموجودة التي علقتها في الحديقة الشمالية.

وشملت الزينة قطعا فنية خشبية تشبه الحيوانات الأليفة الجديدة لبايدن، ومنها القط ويلو.

ووجهت جيل بايدن رسالة بمناسبة عيد الحب عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيها: "من عائلتنا لكم: عيد حب سعيد".

Homemade “heart-work” makes this Valentine’s Day even sweeter. 💕@ThatDCTeacher, your students filled our home with joy. Thank you all for spending your afternoon at the White House! pic.twitter.com/H46D1R1Sor — Jill Biden (@FLOTUS) February 14, 2022

"Three things shall last forever — faith, hope, and love — and the greatest of these is love." 1 Corinthians 13:13



From our family to yours: Happy Valentine’s Day! 💕 🐾 🐈 pic.twitter.com/h6jBuDy9ro — Jill Biden (@FLOTUS) February 14, 2022

#RT@nowthisnews: ‘Happy Valentine’s Day!’ — First lady Jill Biden hosted a group of D.C. elementary school students at the White House Monday, and showed off her Valentine’s Day corsage from Pres. Biden pic.twitter.com/QpzIpPc3UO — T.N.T VIRAL US 🇺🇲 (@TNTVIRALUS) February 15, 2022

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي