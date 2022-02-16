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بالذكريات.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفل بعيد الحب (صورة + فيديو)

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بالذكريات.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفل بعيد الحب (صورة + فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل
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احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدين بعيد الحب برفقة زوجته، حيث نشر صورة قديمة ونادرة تجمعه بزوجته يجلسان على الشاطئ.

ونشر بايدن صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وأرفقها برسالة رومانسية إلى زوجته.

وكتب بايدن لزوجته جيل التي تزوجها عام 1977: "أنت حب حياتي وحياة حبي يا جيلي، عيد حب سعيد!".

كما نشر حساب بايدن على "إنستغرام" مقطع فيديو وثق تفاعلات بينه وزوجته خلال فترة وجودهما في البيت الأبيض، والتي يظهرا في إحداها ممسكين بيدي بعضهما البعض، وتعانقهما، وتبسمهما أمام الكاميرا لالتقاط الصور، كما يظهر بايدن في لقطة وهو يهدي زوجته باقة من الزهور.

من جهتها زينت جيل بايدن البيت الأبيض بديكورات خاصة احتفالا بعيد الحب، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزينة الموجودة التي علقتها في الحديقة الشمالية.

وشملت الزينة قطعا فنية خشبية تشبه الحيوانات الأليفة الجديدة لبايدن، ومنها القط ويلو.

ووجهت جيل بايدن رسالة بمناسبة عيد الحب عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيها: "من عائلتنا لكم: عيد حب سعيد".

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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