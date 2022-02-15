فاشينستا كويتية تهاجم الرجال وتصفهم بـ"الشغالة" (فيديو)

أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين الجدل بهجومها على الرجال ووصفهم بـ"الشغالة" وتقديم نصيحة للفتيات بضرورة الاعتماد على أنفسهن بشكل كامل في حياتهن.

وظهرت روان بن حسين في مقطع فيديو على حسابها الشخصي على "سناب شات" ترد على سؤال أحد متابعيها حول التحفيز على استكمال الدراسة.

وأكدت للمتابعات لديها أنه لا يوجد شيء يمكن أن يفيدها في حياتها سوى مركزها ودراستها واصفة المجتمع بالغابة.

وعلقت روان بن حسين: "ما فيه شيء في الدنيا بيفيدك ولا شيء بيبقي لك ولا حبيب ولا راجل وحتى أبوك وأمك، شو اللي يبقي لك شهادتك ومركزك في المجتمع الحياة عبارة عن غابة يا تأكلين ويا تتاكلين".

وقالت الفاشينستا الكويتية موجهة نصيحتها للفتيات بعدم الاعتماد على الرجال أو الزوج قائلة: "لا تنطرين الراجل الغني اللي هيجي يغير لك حياتك، أنتي مو جورجينا هي ضرب معاها الحظ، حتى الراجل الغني يريد أن يتزوج واحدة غنية، الفلوس تتزوج الفلوس، والقوة تتزوج القوة".

وضربت المثل على نفسها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على نفسها في الإنفاق على ابنتها منذ ولادتها، قائلة: "أنا مثلا شو استفدت من الرجال ولا شيء، كل شيء بفلوسي حتى بنتي الصغيرة من يوم ولادتها أن من يتكفل بها وأعمل ليل نهار لأصرف عليها، بنتي لا تعتمدين على غيرك، لا صديق لا حبيب لا رجل".

ونصحت روان بن حسين متابعيها النساء بالاجتهاد والحصول على شهادة تمكنها من العمل وتحقيق دخل مستقل.

وشنت روان بن حسين هجوما على الرجال بعد أن طلبت من المتابعات عدم انتظارهن أو الاعتماد عليهم لتصفهم في النهاية بـ"الشغالة" مشيرة إلى أنه ليس لهم أمان ويمكن أن يغادروا في أي وقت.

وعلقت روان بن حسين موجهة نصيحة في نهاية حديثها قائلة: "الرجال مثل الشغالة في أي وقت ينحاش، ما لهم أمان".

المصدر: موقع "خبرني" الأردني