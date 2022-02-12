مؤرخ: قدماء المصريين أسموا حميرهم على أسماء ملوكهم ومنهم رمسيس

ذكر بسام الشماع، المؤرخ في علم المصريات، أن قدماء المصريين كانوا يطلقون أسماء مختلفة على حميرهم، بينها أسماء ملوكهم.

وأضاف الشماع لـ"القاهرة 24": "من المفاجئ في الأمر أن واحدا من هذه الأسماء المكتشفة كان على اسم أحد ملوك مصر وهو رمسيس الذي تسمى به 11 ملكا حكموا مصر في عهد الأسرات وأشهرهم رمسيس الثاني".

وأشار إلى أنه تم كشف نص قديم مكتوب بالرموز الهيراطيقية المصرية القديمة السريعة على شقافة من الحجر الجيري ويرجع تاريخه إلى ما بين أعوام 1295 و1069 قبل الميلاد في عصر الرعامسة (التسمية مشتقة من رعمسو أو رمسيس) كتبه رجل مصري يدعى سننفر وذكر فيه أسماء حميره.

وأكد الشماع أن هذا النص موجود في المعهد الفرنسي بالقاهرة، وتم اكتشاف الشقافة الحجرية في دير المدينة بالبر الغربي بالأقصر.

المصدر: "القاهرة 24"