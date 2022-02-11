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فاشنيستا سعودية تفاجئ متابعيها وتزيل "مكياجها" في بث مباشر (فيديو)

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فاشنيستا سعودية تفاجئ متابعيها وتزيل
الفاشنيستا السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني
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لفتت الفاشنيستا السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني الأنظار بظهورها في مقطع فيديو وهي تزيل المكياج نهائيا، لتظهر بملامح مختلفة قليلا.

وأثار ما أقدمت عليه الفاشنيستا السعودية الجدل في التعليقات على الفيديو.

وبينما عبر البعض عن إعجابهم بشجاعة هند القحطاني على الظهور بدون تبرج سخر آخرون منتقدين اعتمادها على الفلتر واعتبروا أنها تخدع الجمهور بادعاء أن هذه هي الملامح الحقيقية من أجل الترويج للمنتجات التي تعلن عنها.

وقامت هند القحطاني بإزالة المكياج على الهواء بهدف الإعلان عن أحد المنتجات، إلا أنها تعرضت للسخرية بسبب استخدامها لأحد الفلاتر.

وبينما سخر متابعون منها معتبرين أنها لا تستطيع الاستغناء عن الفلاتر، رأى آخرون أنها تضلل المتابعين بإدعاء أن هذه بشرتها الحقيقية من أجل الإعلان عن المنتجات للشركات المعلنة.

المصدر: وسائل إعلام

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