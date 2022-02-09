شاهد.. بلدة روسية تبتكر طريقة للتخلص من نفايات السجائر المنتشرة في الشارع
Gettyimages.ru
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لفكرة جديدة في إحدى البلدات الروسية للحد من نفايات (أعقاب) السجائر المنتشرة في الشوارع.
وتظهر الصور قيام إحدى البلدات الروسية بإنشاء صندوق يشبه الخاص بالبريد أو الاقتراع، لجمع بقايا السجائر بطريقة تكون مناسبة لجمع الأصوات أو اتخاذ قرارات مهمة.
المصدر: RT
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