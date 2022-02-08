خبير سيارات سعودي يوثق "مسلسل توم وجيري" ويستعين بقط لإخراج فأر من تحت غطاء ماكنة سيارته (فيديوهات)

وثق خبير السيارات السعودي، أحمد الشهري، عبر مقاطع فيديو عدة، معاناته مع فأر سكن تحت غطاء ماكينة سيارته، ولحظة استعانته بقط من أجل إخراج هذا الفأر.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر أحمد الشهري 4 مقاطع في فيديو، مشيرا إلى قيام الفأر بتقطيع أسلاك مركبته والتسبب في تعطلها، بعد أن أوقفها لمدة شهرين عن العمل، حيث بين الفيديو خبير السيارات يستعين بقط من أجل إخراج الفأر، في حين باءت محاولته بالفشل، حيث علق قائلا: "السيارة شهرين ما اشتغلت، ويوم جيت اشغلها مافيه كهربا..لقيت مقطع الظفيرة ولاعب فيها، وجت الفزعة من قطة، وسوينا شوي أكشن، وللأسف ما قدرنا على الفأر للحين".

السيارة شهرين ما اشتغلت ويوم جيت اشغلها مافيه كهرب لقيت 🐀 مقطع الظفيرة ولاعب فيها وجت الفزعة 🐈🐈‍⬛ وسوينا شوي أكشن وللأسف ما قدرنا على ال 🐀 للحين 🚶🏻‍♂️ pic.twitter.com/DYPlyRUYD1 — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 3, 2022

وفي تغريدة أخرى نشر من خلالها مقطع فيديو لمحاولاته المستمرة لإخراج الفأر، وأضاف الشهري: "الجزء الثاني بين الفأر والقط.. وثائقي إنقاذ الظفيرة"، وظهر في الفيديو وهو يعد القط بعلبة تونا كبيرة إذا ما أتم مهمته.

الجزء الثاني بين ال 🐀 وال 🐈

وثائقي #إنقاذ_الظفيرة 🚗 pic.twitter.com/hYZdTqSjDY — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 4, 2022

كما تابع سلسة فيديوهاته، ونشر مقطعين آخرين، حيث وثق قيامه بوضع الفخاخ اللاصقة في محاولة منه للقبض على الفأر، في حين عاد واستعان بالقط مرة أخرى، وعلق بالقول: "الجزء الرابع من واقعة الفأر والقط (توم وجيري)..ما زالت المحاولات مستمرة، وللأسف الظفيرة راحت بسبب أن الفأر قضمها ولعب فيها".

الجزء الثالث مع ال 🐀 وال 🐈 🚶🏻‍♂️ pic.twitter.com/fVZd1TaG2F — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 4, 2022

الجزء الرابع من واقعة ال 🐀 وال 🐈

مازالت المحاولات مستمرة وللأسف الظفيرة راحت بسبب ال 🐀 قضمها ولعب فيها 😄💔 pic.twitter.com/pjJLTi7cBp — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 5, 2022

المصدر: RT