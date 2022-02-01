الولايات المتحدة.. وميض برق يمتد لـ8 آلاف كيلومتر

امتد وميض برق لقرابة 500 ميل (800 كيلومتر) عبر ثلاث ولايات أمريكية، ليسجل رقما قياسيا عالميا غير مسبوق.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الوميض امتد لمسافة 477.2 ميلا (768 كيلومترا) عبر تكساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، في أبريل عام 2020. وتم تحطيم الرقم القياسي القديم المسجل عام 2018 في البرازيل، والبالغ 709 كيلومترات.

WMO has verified 2 new world records for a ⚡️⚡️ #megaflash

Greatest duration of 17.1 seconds over #Uruguay and #Argentina

Longest distance of 768 km (477.2 miles) across southern #USA@NOAA imagery of US megaflash highlights advances in #satellites and detection technology pic.twitter.com/RazD75gqNM — World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

وعام 2020 أيضا، استمر وميض برق فوق أوروغواي وشمال الأرجنتين 17.1 ثانية، متجاوزا الرقم القياسي القديم البالغ 16.7 ثانية.

وقال راندال سيرفيني، الأستاذ بجامعة ولاية أريزونا، ورئيس قسم السجلات في منظمة الأرصاد الجوية، إن وميض البرق لا يمتد في المعتاد لأكثر من عشرة أميال، ويستمر أقل من ثانية، مضيفا: "الوميضان اللذان سجلا مؤخرا استثنائيان تماما".

وأوضح أن كليهما انتقل من سحابة إلى سحابة على ارتفاع عدة آلاف من الأقدام فوق الأرض، لذلك لم يتسببا في أي خطر.

ورصدت سرعة الوميض والمسافة التي قطعها بفضل تقنية التتبع الموجودة في أقمار اصطناعية متخصصة بالرصد.

المصدر: AP