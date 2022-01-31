"فرحة القلب دي رزق".. الفنانة المصرية دينا فؤاد تنشر صورا من الحرم المكي

شاركت الفنانة المصرية دينا فؤاد جمهورها بأحدث ظهور لها من السعودية، وذلك بصور نشرتها عبر "إنستغرام".

وظهرت دينا فؤاد في بيت الله الحرام مرتدية عباءة سوداء وقالت: "الحمد لله دعوتي كانت لكل الناس الي بتحبني من قلبها ربنا يرزقكم زيارة بيت الله ومسجد الرسول ويرزقكم فرحة القلب أصل فرحة القلب دي رزق الحمد لله عليها".

وكانت النجمة دينا فؤاد قد كشفت في تصريح لـ"صدى البلد" عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد، حيث قالت: "أتمنى من الله أن يرفع عنا البلاء وينتهي فيروس كورونا الذي أفقدنا الكثير من أحبابنا".

وتابعت: "وعن أفضل شيء حدث لي في عام 2021 بالطبع نجاح أعمالي سواء مسلسل "جمال الجريم" أو مسلسل "اللي مالوش كبير".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري