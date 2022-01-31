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"فرحة القلب دي رزق".. الفنانة المصرية دينا فؤاد تنشر صورا من الحرم المكي

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RT / INSTAGRAM
الفنانة المصرية دينا فؤاد
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شاركت الفنانة المصرية دينا فؤاد جمهورها بأحدث ظهور لها من السعودية، وذلك بصور نشرتها عبر "إنستغرام".

وظهرت دينا فؤاد في بيت الله الحرام مرتدية عباءة سوداء وقالت: "الحمد لله دعوتي كانت لكل الناس الي بتحبني من قلبها ربنا يرزقكم زيارة بيت الله ومسجد الرسول ويرزقكم فرحة القلب أصل فرحة القلب دي رزق الحمد لله عليها".

/ instagram.com
/ instagram.com
/ instagram.com
/ instagram.com

وكانت النجمة دينا فؤاد قد كشفت في تصريح لـ"صدى البلد" عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد، حيث قالت: "أتمنى من الله أن يرفع عنا البلاء وينتهي فيروس كورونا الذي أفقدنا الكثير من أحبابنا".

وتابعت: "وعن أفضل شيء حدث لي في عام 2021 بالطبع نجاح أعمالي سواء مسلسل "جمال الجريم" أو مسلسل "اللي مالوش كبير".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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