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سلطات المملكة تصدر تعميما للمطاعم والمقاهي باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "العربية"

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سلطات المملكة تصدر تعميما للمطاعم والمقاهي باعتماد اسم
AP Bernat Armangue
صورة تعبيرية
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طلبت وزارة التجارة السعودية من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

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كما أصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميما لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

‏وعلى حسابه في "تويتر"، أوضح ثامر الفرشوطي، وهو مسؤول باتحاد الغرف: "تم اعتماد اسم ‎"القهوة السعودية" بدلا من مسمى ‎القهوة العربية في تسمية و وصف المنتج و قائمة المنتجات لدى كافة المطاعم والمقاهي والمحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية".

وفي العام الماضي، أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن إطلاق مبادرة وتسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية"، إذ تصنف المملكة ضمن أكثر دول العالم استهلاكا للبن، لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة.

المصدر: "سبق" + RT

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